Anche il Milan su Messias: il prezzo si aggira intorno ai 10-12 milioni di euro

Junior Messias è uno dei nomi più caldi di questa sessione di calciomercato. L’attaccante brasiliano lascerà con ogni probabilità il Crotone per continuare a giocare in Serie A, e le pretendenti non mancano.

Stando a quanto riferisce Tuttosport, in pole position continua ad esserci il Torino di Juric. Ma non è l’unico club pronto a intavolare una trattativa coi calabresi. Ci sono infatti anche Atalanta, Napoli e Milan.

Nei prossimi giorni dovrebbe esserci un incontro tra tra l’entourage del giocatore e il Crotone per discutere del suo futuro. Il suo prezzo si aggira intorno ai 10-12 milioni di euro.