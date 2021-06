Ancora in bilico il destino di Calhanoglu, il Milan aspetterà fino all’inizio degli Europei

Come riportato da Tuttosport, il destino di Hakan Calhanoglu è ancora incerto e il contratto in scadenza spinge le parti a cercare una soluzione in brevissimo tempo.

I dialoghi tra la dirigenza del Milan e l’agente del calciatore, infatti, non hanno ancora portato ad alcuna conclusione positiva, per la quale resta aperto ancora un piccolo spiraglio. Paolo Maldini aspetterà fino all’inizio degli Europei, termine ultimo entro il quale il centrocampista turco dovrà prendere la sua decisione definitiva in merito al rinnovo.

Qualora Calhanoglu dovesse decidere di partire, invece, ecco che il Milan potrebbe virare con ancora maggior veemenza su Rodrigo De Paul, gioiello dell’Udinese.