“Ansia Ibra. Il ginocchio di Zlatan preoccupa il Milan. Lo stop si allunga?”: titola così l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

La rosea spiega che la società rossonera è preoccupata per la terapia conservativa iniziata circa un mese fa in quanto non starebbe dando i risultati sperati.

Lo staff medico rossonero aspetterà fino a fine mese, ma si sta facendo strada l’ipotesi di un intervento chirurgico che allungherebbe di parecchio i tempi di recupero di Ibrahimovic.