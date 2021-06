Antonio Donnarumma vicino al Perugia, manca solo l’annuncio

Dopo l’addio del fratello Gigio, anche Antonio Donnarumma è destinato a lasciare il Milan. Stando a quanto riporta Alfredo Pedullà il terzo portiere rossonero sarebbe in procinto di andare al Perugia. L’accordo con gli umbri sarebbe ormai molto vicino tanto che, secondo il giornalista, mancherebbe soltanto l’annuncio.

Il portiere quasi 31enne in quattro stagioni ha collezionato soltanto 3 presenze: una nei quarti di finale di Coppa Italia contro l’Inter, l’altra in Europa League contro il Ludogorec. Dopo due anni fa la terza e ultima presenza con i rossoneri sempre in Coppa Italia contro la Spal. Curiosamente, non avendo subito nemmeno un gol in tre partite, Antonio Donnarumma è il primo portiere della storia del Milan a non subire gol in almeno 300 minuti giocati.