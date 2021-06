Secondo quanto riferito da calciomercato.it, il Milan, oltre a Giroud, starebbe pensando anche Michy Batshuayi del Chelsea per l’attacco. Nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Crystal Palace realizzando 2 gol e 2 assist in 19 partite di Premier League.

Il giocatore belga rientra, così come Bakayoko e Ziyech, tra quei giocatori non più indispensabili al progetto dei Blues. Arriverebbe a titolo definitivo.