Asse Milano-Madrid per il ritorno di Brahim Diaz

Dopo l’eccezionale finale di stagione di Brahim Diaz che ha contribuito al raggiungimento del quarto posto, il Milan vorrebbe ritrattare con il Real Madrid almeno per un’altra stagione, visto che il 30 giugno 2021 scadrà il prestito e lo spagnolo sarà di ritorno in terra spagnola. Come riportato da Goal Espana, i due club stanno già trattando per un ritorno del giocatore in Italia ma stanno ancora studiando la formula. Sempre secondo il portale spagnolo, infatti, il Real non vorrebbe perdere la priorità sul giocatore e in questo senso l’accordo potrebbe basarsi o su un nuovo prestito o su una cessione per 30 milioni con un’opzione di recompra per il club spagnolo.