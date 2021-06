Baiocchini: “Betis Siviglia su Castillejo, il Milan pensa ad Adli per sostituirlo”

Il Milan continua a lavorare ogni giorno sul mercato per cercare di allestire una squadra da Champions per la prossima stagione. Il piano di Gazidis è, anzitutto, quello di chiudere il prima possibile con le varie operazioni in uscita, per poi andare a rinforzare la rosa di Pioli.

Come riferisce il giornalista di Sky Sport Manuele Baiocchini su Twitter, ci sarebbe l’interesse del Betis Siviglia per Samu Castillejo, giocatore in uscita dal Milan. Per sostituirlo, i rossoneri starebbero pensando ad Adli, giovane esterno del Tolosa.

Vicina invece la chiusura per la cessione di Diego Laxalt, che nei prossimi giorni dovrebbe diventare un nuovo giocatore della Dinamo Mosca. L’operazione potrebbe chiudersi a 4 milioni di euro.