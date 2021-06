Roma su Belotti: c’è il sì del giocatore, il Milan attende

Secondo TMW, la Roma ha deciso di puntare su Belotti, attaccante che piace anche ai rossoneri. Ecco i dettagli della trattativa.

BELOTTI VICINO ALLA ROMA?

Per TuttoMercatoWeb l’attaccante del Torino potrebbe essere un nuovo giocatore della Roma; la dirigenza giallorossa ha offerto 20 milioni, e il giocatore avrebbe già accettato la nuova destinazione, convinto anche dal nuovo progetto con Mourinho in panchina.

I granata chiedono 30 milioni, quindi non è da escludere che si possa arrivare presto ad un accordo. Il Milan resta interessato al giocatore, rinforzo ideale per l’attacco, ma la cifra da sborsare non sarebbe indifferente. Per questo, i rossoneri sono in attesa; al momento non è nei piani spendere tale cifra per Belotti.