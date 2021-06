Bonera: “Pioli una bellissima sorpresa! Ibra è cambiato”

Bonera Pioli e Ibra nelle parole rilasciate a GazzaTalk; il collaboratore dello staff rossonero è rimasto sorpreso da Stefano Pioli.

BONERA PIOLI E IBRA A GAZZATALK

SU PIOLI – “Stefano ha tante doti; se devo trovare la sua dote migliore, dico il suo modo di gestire l’allenamento e lo spogliatoio. Anche se non sembra, è molto duro quando serve; per me lui è stato una bellissima sorpresa, lavorare con lui quest’anno è stato speciale“.

SU IBRA – “Ibra è cambiato rispetto a quando giocavamo insieme; adesso è diventato più riflessivo, gli piace parlare con l’allenatore e soprattutto con i giovani. Da fuori magari sembra uno spaccone, in realtà è molto sensibile“.