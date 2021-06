Brahim Diaz- Milan: affare in dirittura d’arrivo

Come riferito da Sky Sport Brahim Diaz è a un passo dalla sua seconda stagione con la maglia rossonera. Il Milan ha definito gli ultimi dettagli per l’operazione che permetterà al 22enne spagnolo di continuare la sua esperienza in Italia.

LE CIFRE

Il Real Madrid e il Milan hanno trovato l’accordo su questa formula: prestito oneroso fissato tra i 2 e i 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 22 milioni e controriscatto a favore del Real Madrid a 27 esercitabile entro il 2022. Brahim Diaz dunque avrà la possibilità di confermare le sue innumerevoli qualità siglando altre reti per il mister e per i tifosi, dopo le 7 messe a segno nell’ultima stagione tra tutte le competizioni.