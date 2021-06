Brahim Diaz-Milan: trattativa ai dettagli

Continua senza tregua la trattativa tra il Milan e il Real Madrid per il gioiellino Brahim Diaz. Il ragazzo classe 99′ di Málaga ha già manifestato la sua intenzione di vestire ancora la maglia del Diavolo per rendersi protagonista anche nella prossima stagione, per tornare grande anche nell’Europa che conta.

Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport le parti stanno limando gli ultimi dettagli relativi al riscatto e contro riscatto. La formula sarà differente: non più prestito secco ma prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro da esercitare nell’estate del 2022.

I Galacticos cercheranno di inserire nell’operazione un diritto di contro-riscatto a suo favore del cartellino. Il terzo colpo ufficiale del Milan è in dirittura d’arrivo.