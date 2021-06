Il Milan come riporta Tuttosport, si è defilato per l’attaccante del Torino Andrea Belotti. Infatti, dopo che Urbano Cairo, presidente del Torino ha fissato il prezzo del cartellino a 34 milioni, anche la Roma oltre i rossoneri si è tirata indietro, visto che il contratto del centravanti ora impegnato con la nazionale per Euro 2020, scadrà nel giugno 2022.