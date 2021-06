Calciomercato, quasi fatta per Brahim Diaz. Occhi puntati anche su Odriozola

Il Milan sta provando a riportare Diogo Dalot in rossonero. Come riportato da Gianluca Di Marzio, se non dovesse essere trovato l’accordo con gli inglesi, il Milan punterebbe tutto su Odriozola del Real Madrid. Il giocatore piaceva già a gennaio, ma aveva preferito rimanere al Real. Il noto giornalista di Sky Sport ha annunciato che ci sono stati contatti tra le società, e che tutt’ora sono in corso.

Più facile il discorso per Brahim Diaz. Il Milan infatti è alle strette finali per riportarlo in rossonero, in quanto la trattativa tra Milan e Real è a buon punto e potrebbe chiudersi in una settimana. Come riporta Di Marzio, l’accordo è stato trovato sulla formula del prestito con diritto di riscatto e di contro riscatto in favore del Real.