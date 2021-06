Calhanoglu-Juve, chance ridotte: ora il turco dovrà dare una risposta sul rinnovo al Milan

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la pista che porta Hakan Calhanoglu a Torino, sponda Juventus, sembra essersi raffreddata di colpo con il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera: nello schema tecnico del tecnico livornese, infatti, non pare esserci spazio per il turco e a Torino potrebbero quindi mollare la presa sul trequartista.

Inoltre, la ricca offerta di 8 milioni di euro annui dal Qatar potrebbe essere declinata dal centrocampista ex Bayer Leverkusen per rimanere ancora in Europa, nel calcio che conta. Come aggiunto dalla rosea, dunque, il futuro di Calhanoglu non è ancora stato deciso e la dirigenza del Milan avrebbe dato ancora pochissimi giorni per ricevere una risposta definitiva sulla proposta di rinnovo offerta dal club e ancora non accettata dal numero 10 di Pioli.