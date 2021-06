Çalhanoğlu si allontana sempre di più, il Milan punta forte su De Paul

C’è aria di rinnovamento in casa rossonera per quanto riguarda il reparto offensivo: Çalhanoğlu si allontana sempre di più e gode di parecchi estimatori pronti ad aggiudicarselo. La Gazzetta dello Sport nella prima pagina odierna parla dell’offerta arrivata dal Qatar che, nonostante sia molto sostanziosa, non convince il calciatore turco. Una pista sempre viva è quella che porta alla Juventus vigile alla finestra in attesa di capire se affondare il colpo o meno.

ALL-IN SU DE PAUL

Secondo la “rosea” con l’addio di Çalhanoğlu la trattativa che porta a Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Udinese, potrebbe subire l’accelerata decisiva. L’argentino è visto con buon occhio da tutta la società, dal manager dell’area tecnica all’allenatore, è dunque il desiderio numero uno dei rossoneri.

Il prezzo del cartellino, 40 milioni, è troppo alto per il Milan e non solo. In via Aldo Rossi sperano in un ribasso per poter far diventare realtà il sogno De Paul.