Calhanoglu spalle al muro, l’unica offerta che gli rimane è quella del Milan

Il piano di Hakan Calhanoglu era chiaro: mettersi in mostra all’Europeo per attirare l’attenzione di qualche top club. Piano saltato, visto che e ad oggi l’unico club su di lui rimane il Milan.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport i rossoneri lo aspettano per il rinnovo, ma non all’infinito. Calhanoglu ha ricevuto nelle scorse settimane anche una proposta dal Qatar da 32 milioni di euro in tre anni ma è un’ipotesi che non l’ha convinto del tutto.

La Juventus si è defilata, mentre l’Atletico Madrid ha puntato su Rodrigo De Paul. La proposta di rinnovo del Milan rimane valida, ma la risposta dovrà arrivare entro breve. Stefano Pioli che è in contatto constante con il turco per convincerlo a firmare il prolungamento.