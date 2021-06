Caos Donnarumma, parla Adani: “Ci sono state più occasioni per essere più chiaro”

Con un commento ai microfoni di MOW (mowmag.com), Lele Adani ha detto la sua sulla vicenda Milan-Donnarumma, dichiarando di non aver apprezzato la mancanza di chiarezza da parte del portiere nei confronti della società.

Questo il suo pensiero: “Nessuno può mettersi nei panni del ragazzo, nelle dieci squadre più forti farebbe il titolare in otto. La mia obiettività non mi porta a giudicare la scelta, ma è il modo comunicativo che poteva essere fatto diversamente. Ci sono state più occasioni per essere più chiaro con il popolo che tu rappresenti, per manifestare e condividere le tue indecisioni, le tue titubanze, se sei forte a un’età così giovane devi essere pronto anche crescere a così velocemente“.