Castillejo vuole restare al Milan

Samuel Castillejo sembra ormai essere fuori dai progetti del Milan. Il club starebbe cercando di rinforzare quella parte del campo con un acquisto che farebbe uscire completamente dalle rotazioni l’esterno spagnolo.

Durante la stagione appena trascorsa il numero 7 ha trovato poco spazio e l’intenzione del club rossonero sarebbe quella di cederlo viste le offerte arrivate dal Betis e dall’Espanyol.

Il giocatore, tuttavia, come riporta Calciomercato.com non sembra intenzionato a lasciare Milano e il Milan ma vorrebbe vestire anche per il prossimo anno la casacca rossonera.