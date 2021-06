Centrocampo: mediana da sistemare. Schouten nome stuzzicante

Secondo quanto afferma Tuttosport, il Milan ha già in mente di prendere un centrocampista che possa rappresentare una valida opzione a Franck Kessié e Ismael Bennacer. Certo, a meno di soprese, sia Krunic sia Tonali (quest’ultimo tramite riscatto) rimarranno al Diavolo.

Ma un altro mediano servirà: quasi sicuramente i rossoneri non riscatteranno Meïté, mentre tornerà a Milanello Pobega, reduce dal prestito allo Spezia in cui si è distinto in positivo. Potrebbe tornare utile per la lista UEFA, ma non è detto che il Milan voglia rimanere così.

Nell’agenda di Maldini e Massara figurano diversi calciatori della Ligue 1, come Pape Sarr del Metz, Fofana del Monaco e Kamara dell’OM (entrambi U21 francesi); ci sono anche obiettivi italiani: i bolognesi Schouten e Svamberg.