Centrocampo: Zaccagni che vieni, Calhanoglu che vai

Insieme a Gianluigi Donnarumma, prossimo all’approdo a parametro zero al Psg, l’altro calciatore che rischia di abbandonare il Milan è Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco sta valutando l’offerta di rinnovo con il Milan, grazie anche ad un lavoro di diplomazia da parte del Ds Maldini.

Il rapporto con la proprietà rimane teso e, complice il deludente Europeo fin qui disputato, il club milanista potrebbe persino giocare anche al ribasso. Il quadro che si va a disegnare sembrerebbe rappresentare la rottura definitiva delle negoziazioni.

Perciò i rossoneri stanno iniziando ad analizzare varie alternative per non rimanere scoperti in caso di addio (probabile) del classe 1994. Secondo quanto riporta il transfers market expert Gianluca Di Marzio a SkySport, la società di via Aldo Rossi sta seriamente valutando il nome di Mattia Zaccagni.

Le sue affermazioni durante la trasmissione Calciomercato L’Originale: “Il Milan ripensa a Zaccagni. C’è stato un incontro nei giorni scorsi per capire la disponibilità del giocatore che non ha ancora rinnovato con il Verona. Può essere un’opzione per il Milan nel caso in cui Calhanoglu non si decidesse a rinnovare il contratto“.