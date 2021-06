Corsa serrata a Junior Firpo: Milan in testa, si accoda il Leeds di Bielsa

Secondo quanto attesta il quotidiano sportivo spagnolo Mundo Deportivo, all’offerta per Junior Firpo confluisce anche il Leeds United di Marcelo Bielsa; il giocatore dà già per scontata la sua partenza dal Camp Nou. Ieri Catalunya Ràdio ha svelato che il Barça ha ricevuto un’offerta dal Celta per il 24enne terzino sinistro, che ha un contratto fino al 2024. Cionondimeno, Junior non vuole continuare in LaLiga e così hanno comunicato i suoi agenti al Barça. In Premier ha anche suscitato l’interesse del West Ham e Southampton. Comunque, Milano rimane una delle sue opzioni principali in Serie A dove l’anno scorso lo tentò Napoli e Fiorentina.

Il calciatore è sempre seguito dal Milan, che ritornerà in UEFA Champions League dopo sette anni di assenza. Il club rossonero è aperto a raggiungere un accordo con il Barcellona, ma vorrebbe concludere l’operazione solo in prestito con diritto di riscatto.