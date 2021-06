Daily Star – Dopo il Milan, anche l’Everton segue Nikola Vlašić

Tra i dubbi sulle permanenze legate alla prossima stagione c’è quella di Hakan Calhanoglu. Il turco infatti questa stagione ha avuto alti e bassi, e la società sta pensando al suo possibile addio, visto anche il buon mercato che ha attorno. Come riporta il Daily Star, qualora dovesse lasciare Milano, il Milan avrebbe già trovato il papabile sostituto: Nikola Vlašić. ll talento del Cska Mosca sarà un’idea percorribile per il Milan solo in caso di mancato rinnovo di Calhanoglu. Prosegue il quotidiano, sul giocatore ci sarebbe anche l’interesse dell’Everton, squadra in cui il croato ha già giocato.