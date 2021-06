Dalla Francia: Boubacar Kamara vicino al Milan

Maldini e Massara sono ancora alla ricerca di un difensore centrale che all’occorrenza possa non far rimpiangere un eventuale assenza di Kjaer o di Tomori per la prossima stagione.

Nelle ultime ore sta circolando insistentemente il nome di un giovane difensore, eventualmente anche mediano, francese del Marsiglia classe 1999, Boubacar Kamara.

Secondo quanto riporta beIN SPORTS Francia, il Milan sarebbe vicino all’acquisto di Boubacar Kamara che da anni è ormai uno dei punti fermi della società francese. Nell’ultima stagione, il classe 1999 di orgini senegalesi, ha giocato in totale 42 partite fra Ligue 1, Coppa di Francia e Champions League. Kamara garantirebbe al Milan freschezza in quanto molto giovane, ma anche una buona base d’esperienza dato che è da ormai 3 stagioni un titolarissimo del Marsiglia.