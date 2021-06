Dalla Spagna – Romagnoli nel mirino del Barcellona

Dopo Gigio Donnarumma un altro protagonista del Milan degli ultimi anni potrebbe andare via: Alessio Romagnoli. Il difensore romano finito ormai ai margini del progetto ha bocciato la proposta di rinnovo presentata dal club di via Aldo Rossi e si sta già guardando intorno per valutare nuove esperienze.

Secondo Mundo Deportivo sarebbe sbucato il Barcellona nella corsa per aggiudicarsi il centrale classe 1995. Mino Raiola è pronto a inserire nella trattativa che porterebbe Romagnoli al Barcellona, Junior Firpo, che piace al Milan come vice Theo Hernandez. I blaugrana però non sono gli unici interessati all’azzurro, ci sono anche United Tottenham e Psg.