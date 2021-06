Dalot e Odriozola al centro del triangolo di mercato Milan-Real-United

TMW ha fornito informazioni su un gioco d’incastri di terzini destri, in cui i protagonisti sono Milan e Real Madrid. Il club milanista ha ottenuto il placet di rimanere in rossonero da parte di Diogo Dalot, dopo che quest’ultimo ha trascorso l’ultima stagione in prestito secco dal Manchester United; e il portoghese primariamente vuole tornare a vestire la maglia del Milan.

Il complesso dei dirigenti della società milanese sta anche esaminando vigorosamente l’idea di ingaggiare Alvaro Odriozola dal Real Madrid. Fuori dai piani di Carlo Ancelotti, il difensore esterno spagnolo potrebbe arrivare dal club madrileno in prestito. Per questo i blancos hanno avviato contatti esplorativi per valutare le probabilità di successo di un’iniziativa per Dalot. Sarebbe un’alternativa a Carvajal nel ruolo di terzino destro, ipotesi apprezzata anche dal tecnico italiano.

Dalot, di proprietà del Manchester United, è attualmente agli Europei 2020 con il Portogallo, dove è stato convocato all’ultimo secondo al posto di Joao Cancelo, risultato positivo al Covid-19.