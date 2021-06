Dalot, lo United dice no al prestito senza obbligo di riscatto

Per Dalot United chiede al Milan il prestito con obbligo di riscatto; senza questa clausola, i rossoneri non possono riavere Dalot.

DALOT UNITED MILAN, CONTINUA IL NO DEGLI INGLESI

Secondo quanto riporta la BBC, i rossoneri sono in costante contatto con i Red Devils per cercare un accordo per il terzino. Da Manchester però non arrivano buone notizie. Il Milan vorrebbe riprendere Dalot in prestito secco, formula che non convince lo United.

Infatti, il Manchester ha rifiutato l’offerta: Dalot andrà via solo in prestito con obbligo di riscatto. I rossoneri al momento non hanno intenzione di formulare questa offerta; il futuro del portoghese è ancora in bilico.