De Paul la prima scelta dei rossoneri, Djuricic e Ilicic le alternative

Come rivelato dal Corriere dello Sport, Rodrigo De Paul è la prima scelta della dirigenza del Milan per il ruolo del trequartista. L’Udinese, proprietaria del cartellino dell’argentino, chiede però una cifra non minore di 35/40 milioni di euro, motivo per il quale i rossoneri starebbero sondando altri terreni.

Infatti, le alternativa a De Paul sarebbero Filip Djuricic del Sassuolo e Josip Ilicic dell’Atalanta, profili sicuramente più accessibili a livello economico. Affari che, eventualmente, potrebbero essere strettamente correlati al futuro di Calhanoglu, che ha a disposizione ancora qualche altro giorno per prendere una decisione definitiva sulla proposta di rinnovo del Milan.