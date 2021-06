Il Milan ha gli occhi puntati su Rodrigo De Paul. Il centrocampista è in uscita dall’Udinese ed è pronto a fare quel salto di qualità che lo possa consacrare definitivamente.

L’addio ai friulani è sempre più vicino, così come implicitamente confermato dallo stesso De Paul in un’intervista al The Guardian: “Sono sempre stato molto sincero e molto chiaro con chi dovevo essere chiaro. Ho detto quello che pensavo, quello che volevo. Ho 27 anni ormai. Non parlerò da nessun’altra parte perché rispetto tutti all’Udinese, soprattutto i tifosi che mi vogliono davvero bene“.

Il Milan resta vigile

In attesa di capire quale sarà il futuro di Hakan Calhanoglu, il Milan resta vigile e si prepara a battagliare con le altre big d’Italia e d’Europa per assicurarsi il talento del fantasista argentino, reduce da un’altra stagione ad altissimi livelli con la maglia dell’Udinese, condita da 9 gol e 10 assist.

È probabile che il futuro di De Paul sarà deciso al termine della Copa America, che il centrocampista disputerà con la sua Argentina.