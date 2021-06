Destinazione a sorpresa per Donnarumma: può andar via in prestito!

Sempre più intricata la questione legata all’addio di Gianluigi Donnarumma, che lascerà il Milan a parametro zero. Sul portiere si sta scatenando una vera e propria asta internazionale, con il Paris Sain-Germain che sembra aver superato definitivamente Juventus e Barcellona. 12 milioni a stagione per 5 anni, più una lauta commissione a Raiola, questa la proposta dei francesi.

Destinazione a sorpresa

Ma potrebbe non essere finita qui, perchè il PSG ha il portiere titolare, Keylor Navas, e potrebbe pertanto scegliere di mandare in prestito per una stagione Donnarumma. Secondo L’Equipe la squadra maggiormente interessata in caso di una tale scelta dei parigini è la Roma di Josè Mourinho, alla ricerca di un numero uno per la prossima stagione. Continua quindi a tenere banco la storia di Donnarumma, per un futuro sempre più ingarbugliato che lo vedrà lontano da Milano, ma forse non dall’Italia.