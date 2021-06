Di Marzio: “Ecco tutti gli aggiornamenti sulle mosse di mercato del Milan”

Dagli studi di Sky Sport arrivano importanti aggiornamenti in merito alle mosse di mercato del Milan che sta portando avanti diverse trattative. Il noto esperto di mercato Gianluca di Marzio fa il punto delle situazione.

Su Brahim Diaz: “Brahim è in chiusura con il Real Madrid, è quasi fatta. Prestito oneroso da 2-3 milioni più 22 milioni per il per il riscatto e 27 per il controriscatto.”

Su Bakayoko: “Può arrivare in prestito negli ultimi giorni, è un’operazione da fine mercato. Il Milan ci sta pensando seriamente, è un ritorno possibile.”

Su Dalot: “Ancora non c’è l’accordo per Dalot, il Manchester United vorrebbe cederlo a titolo definitivo. Se non si arriva all’accordo, potrebbe arrivare Odriozola in prestito. A sinistra come vice Theo i rossoneri stanno ragionando su Gudmundsson, terzino classe 1999 del Groningen”

Su Giroud e Jovic: “Per l’attacco c’è una moderata fiducia per Giroud, che dopo l’eliminazione con la sua Francia parlerà con il Chelsea per farsi liberare. Per Jovic c’è l’apertura del Real per il prestito, ha però un ingaggio molto alto e non si potrebbe usufruire del decreto crescita perchè è un prestito. La priorità è Giroud“