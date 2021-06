Firpo vicino al sì per il Milan: si cerca l’accordo con il Barcellona

Junior Firpo è pronto a dire di sì al Milan; resta da trovare l’accordo con il Barcellona, i rossoneri vorrebbero il prestito.

FIRPO MILAN

Secondo il Corriere dello Sport, Junior Firpo avrebbe quasi definitivamente accettato la destinazione Milan. Il terzino ha richiesto ai balugrana di andare in un altro club per fare esperienza e mettersi in mostra; in rossonero sarebbe il vice Theo, e avrebbe dunque modo di farsi valere.

Il Milan cerca l’accordo con il Barça sulla base di un prestito; per ora non c’è l’accordo, ma peserà la volontà del giocatore, che ad oggi dice quasi certamente Milan.