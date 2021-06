Futuro Donnarumma: anche la Roma di Josè Mourinho ci prova

La telenovela Donnarumma terrà banco per le prossime settimane in casa Milan.

Nonostante la dirigenza abbia chiaramente tracciato la strada acquistando Mike Maignan, Gigio è ancora a tutti gli effetti un calciatore rossonero.

Il contratto del portiere della Nazionale scadrà il 30 giugno 2021, ma il n.1 vorrebbe conoscere il suo futuro prima dell’inizio degli Europei, praticamente in dieci giorni.

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Josè Mourinho ha contattato Donnarumma per portarlo alla Roma. I giallorossi hanno sondato il terreno per il portiere che, però, vorrebbe giocare la Champions League ed affida ogni decisione al suo procuratore Mino Raiola.

Mezza Europa, dunque, è sulle tracce dell’ormai ex rossonero: la fine della querelle sembra vicina.