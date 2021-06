Gazidis a Milan TV: “Stagione speciale, meritavamo di tornare in Champions. Non ho parole per i nostri tifosi!”

Ivan Gazidis, ad del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV rilasciando queste dichiarazioni:

SULLA STAGIONE E IL RITORNO IN CHAMPIONS LEAGUE – “Abbiamo vissuto una stagione speciale ed emozionante. Qui al Milan c’è un grande senso di unità che mi dà grande orgoglio. Questo dà al club una forza pazzesca. Che grande emozione il ritorno in Champions. Noi soffriamo come tutti i tifosi. E’ stato il risultato di un duro lavoro, meritavamo di tornare in Champions. E’ importante anche come l’abbiamo raggiunta, è un traguardo importante per tutti“.

SUL GRUPPO – “E’ speciale, è giovane, ma con una mentalità pazzesca. Ha una grande forza dentro, ha voglia di vincere. Questa squadra ha dato sempre una risposta, questo significa avere una grande mentalità. Questo gruppo è fortissimo. Abbiamo un gruppo forte, con giocatori forti, solo così di può avere successo. Servono giocatori di qualità, abbiamo un team fuori dal campo molto moderno che sta facendo un lavoro fantastico. Paolo Maldini è un punto di riferimento sia tecnico sia quando pensiamo ai valori del club. I tifosi possono avere fiducia in questa squadra“.

SUI TIFOSI – “Non ho parole per questi tifosi. Abbiamo vissuto tutti un momento difficile, ma abbiamo comunque sentito sempre il loro supporto. Al Milan siamo tutti uniti, con questa attitudine tutto è possibile. Mi vengono i brividi se penso a quello che hanno fatto fuori da Casa Milan. Voglio ringraziarli perchè il loro supporto è fondamentale per la nostra crescita. La mia grande speranza è che in futuro io possa essere considerato solamente un tifoso del Milan come loro. Forza Milan sempre!“.