Giroud: “Il Milan è un grande club, ma ora sono concentrato sull’Europeo”

L’affare Olivier Giroud, apparentemente saltato, potrebbe non essere tramontato del tutto.

La clausola per il rinnovo esercitata dal Chelsea ha certamente spiazzato il Milan, quasi certo di avere tra le mani il suo vice-Ibra. L’operazione resta tuttavia possibile, a patto però che possa chiudersi a costo zero per il club rossonero.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, intanto, l’attaccante ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, tenendo lontane le voci di mercato che lo riguardano: “Ho adorato dei giocatori del Milan, è un grande club. Ma non parlerò del mio futuro, il Chelsea ha attivato ad aprile l’opzione unilaterale di prolungamento del contratto e l’hanno annunciato. Il mio futuro nel club? Non ne parlerò, ora sono concentrato sull’Europeo“.