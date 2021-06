Le voci su un possibile trasferimento di Olivier Giroud al Milan si fanno sempre più insistenti. Ad alimentarle, questa volta, è proprio il giocatore stesso.

Intervistato da RMC Sport, l’attaccante francese ha rilasciato queste dichiarazioni:

“Zlatan mi vuole al Milan? Mi piace il suo carattere e il suo modo di esprimersi. Fa sempre piacere sentire Zlatan dire queste cose. Lo prendo come una motivazione in più. Oggi non voglio parlare di futuro, il Milan è un’opzione fra altre”.