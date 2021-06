Agente Giroud: “Con un’offerta dall’estero il giocatore può partire”

Le parole dell’agente di Olivier Giroud dopo il rinnovo col Chelsea.

Opzione unilaterale

In una nota rilasciata a calciomercato.com l’agente di Olivier Giroud chiarisce alcuni dubbi e tiene aperta la porta per il Milan.

Infatti scrive:”Il Chelsea ha esercitato un’opzione unilaterale del contratto, ma ha promesso che in caso di offerta dall’estero lascerà partire il giocatore”.

Non partirà più a parametro zero, ma potrà comunque essere una possibilità che il Milan possa prendere un attaccante esperto, ma in maniera low-cost.