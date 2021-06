Hakim Ziyech pista difficile: operazione da agosto inoltrato

Dopo l’addio di Hakan Calhanoglu, il Milan continua a monitorare la situazione di Hakim Ziyech, che solo dopo una stagione al Chelsea potrebbe già dire addio. Il marocchino sarebbe un grande rinforzo per la fascia destra, ma non solo. Infatti essendo un giocatore duttile, potrebbe occupare molteplici ruoli sulla trequarti, tra cui il ruolo ricoperto dall’ormai ex numero 10 rossonero.

Il Milan vanta già precedenti trattative con il Chelsea, infatti i due club sono in buoni rapporti, ma come riporta Tuttosport, sembra che per poter parlare di un possibile trasferimento bisognerà attendere agosto inoltrato.