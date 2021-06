Hauge & Leao: coppia che potrebbe partire per offerte importanti

Oltre agli esuberi, il Milan ragiona su un’eventuale separazione da altri suoi giocatori in questa sessione. La dirigenza rossonera ha l’intento di ottenere un bel bottino da investire in altre operazioni. Jens Petter Hauge e Rafael Leao sono i due nomi che sono stati menzionati, potenzialmente ‘a rischio’.

Come scritto nell’edizione odierna del La Gazzetta Dello Sport, molti club sono interessati a Hauge (soprattutto di Premier League). Ha giocato una complessivamente buona prima stagione con il Milan, nonostante lo scarso utilizzo. Tuttavia, potrebbe essere utilizzato anche come contropartita tecnica nella negoziazione con l’Udinese per Rodrigo De Paul.

Il giocatore norvegese piace molto all’Udinese e i rossoneri potrebbero sacrificarlo per far abbassare il prezzo di De Paul. Il valore attuale del centrocampista è di 15 milioni di euro, una discreta somma considerando che si è unito al club per 4 milioni di euro giusto un anno fa.

Per quanto riguarda Rafael Leao, è il solito leitmotiv: il Milan ha fiducia nelle sue qualità, ma, in caso di offerta pari o superiore ai 25 milioni di euro, il club rossonero potrebbe convincersi a lasciare andare il giovane talento portoghese. Come per Hauge, su di lui ci sono molti club inglesi e anche l’OM.