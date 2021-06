Zlatan Ibrahimović vuole farsi trovare pronto per la prossima stagione in rossonero, quella del ritorno in Champions League.

L’attaccante svedese ha dovuto rinunciare ad Euro2020 a causa dell’infortunio subito contro la Juventus, nella vittoria per 0-3 dell’Allianz Stadium.

Ibrahimović è alle prese con un fastidio al ginocchio sinistro, per il quale la terapia conservativa non sta dando i risultati sperati, al momento.

Così, il Corriere dello Sport sul futuro di Ibrahimović:

“Ibra-Milan, in 10 giorni il futuro torna in gioco. La terapia conservativa non sta dando i suoi frutti – scrive il quotidiano romano – un nuovo consulto indicherà se il totem rossonero dovrà essere operato e perdere l’estate nel recupero”.