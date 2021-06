Il Brescia mette gli occhi su Colombo

Dopo il prestito alla Cremonese, Lorenzo Colombo, rientrerà a Milanello dove tornerà ad allenarsi con il Milan.

Il futuro dell’attaccante resta tuttavia incerto visto che il club rossonero non ha ancora espresso la decisione definitiva sul giovane centravanti.

Quello che è certo è che a Colombo non mancano gli estimatori. Il Brescia, in particolare, avrebbe messo gli occhi sul ragazzo e, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, durante i colloqui per il riscatto di Tonali, Cellino avrebbe ottenuto la promessa che, se mai Colombo dovesse lasciare Milano, prenderà in considerazione l’approdo alle Rondinelle.