Il Chelsea non apre alla cessione di Giroud. Ramos? Non c’è nulla

Non arrivano belle notizie per il mercato del Milan. Manuele Baiocchini in diretta su SkySport ha appena descritto la situazione attuale del mercato del Milan. Parole che non lasciano molto spazio all’ottimismo: “Ibrahimovic è stato operato oggi a Roma. Non è mai una buona notizia quando si opera un giocatore di 40 anni, ma è una buona notizia che sia andata bene e Ibra in due mesi tornerà in campo”.

Poi aggiunge: “Questo consentirà al Milan di stare un po’ più tranquillo sul mercato cercando, al momento, un solo attaccante; poi i rossoneri sanno benissimo che Ibra non potrà giocare 40 partite e quindi è possibile che gli attaccanti da cercare siano due: uno già pronto e uno più di prospettiva. Giroud a zero? Non ci sono al momento grandi aperture dal Chelsea e il Milan sta valutando altri profili; poi, se gli agenti lo liberano dal Chelsea allora a quel punto il Milan farebbe un passo per prenderlo. Sergio Ramos? Abbiamo verificato con il Milan: non risulta“.