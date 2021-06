Il ginocchio di Ibra cambia il mercato: Giroud la priorità, Raspadori l’idea

Il Milan ruota attorno ad Ibra: una considerazione tanto vera per il campo quanto per il calciomercato, dal momento che le strategie della dirigenza rossonera, nelle prossime settimane, saranno soggette a variazioni legate proprio alle condizioni di salute del fuoriclasse svedese.

Il problema al ginocchio sinistro sembra più serio del previsto e il rischio di dover ricorrere ad un’operazione si fa concreto. La decisione definitiva verrà presa entro la fine di giugno e con essa verranno stabilite le sorti del mercato rossonero.

Giroud: da alternativa a priorità

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, infatti, se i tempi di recupero di Ibra dovessero allungarsi ulteriormente, a quel punto sarebbe necessaria un’accelerata decisa sul fronte Giroud. Il centravanti francese, infatti, da alternativa di lusso diventerebbe un’assoluta priorità per Pioli, desideroso di iniziare al meglio una stagione che vedrà il Milan nuovamente protagonista in Champions League.

Idea Raspadori

Oltre a Giroud, però, sarebbe importante effettuare un ulteriore investimento offensivo, soprattutto considerando che Leao non è incedibile e altre pedine dello scacchiere offensivo del Milan sono incerte in merito al loro futuro. Si sta facendo largo, allora, il nome di Giacomo Raspadori, gioiellino del Sassuolo e fresco di convocazione agli Europei.

I tifosi rossoneri ricordano bene la doppietta dell’attaccante azzurro a San Siro e sarebbero ben contenti di accogliere a Milano uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano.