Il Milan accellera per Giroud: si può chiudere in 48 ore

Accellerata del Milan per Olivier Giroud. Maldini e Massara hanno intenzione di chiudere entro due giorni la trattativa finalizzata a portare a Milano l’attaccante francese.

Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, il nodo da risolvere è quello relativo all’ingaggio: si va dai 3,5 ai 4 milioni netti a stagioni per tre anni, con la società di via Aldo Rossi che beneficerebbe del Decreto Crescita per contenere i costi risparmiando il 50% sulle tasse.

Il centravanti transalpino ha appena rinnovato il suo contratto con il Chelsea ma ciò non gli impedisce comunque di liberarsi a zero, così come garantisce l’entourage del giocatore direttamente dal ritiro della nazionale francese.

Ormai è chiaro che Giroud rappresenta la soluzione ideale per completare la rosa a disposizione di Pioli per la prossima stagione ed avere una concreta alternativa per il reparto offensivo, viste le condizioni fisiche non proprio ottimali di Zlatan Ibrahimović.