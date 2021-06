Il Milan cerca un terzino: Dalot, Firpo e Odriozola sono i nomi caldi

La campagna acquisti del Milan sarà low cost. La società è stata sin da subito chiara sia con la parte sportiva che con quella amministrativa. Verranno valutati diversi profili in modo accurato e saranno sfruttate le occasioni di mercato che si verranno a creare durante la sessione di mercato estiva.

Questa strategia verrà utilizzata anche con i terzini non titolari come Diogo Dalot e Junior Firpo, nomi da tempo noti alla dirigenza del Milan.

Per Dalot, i rossoneri stanno parlando con il Manchester United per provare a riportare a Milano il terzino. I Red Devils, come riportato da Tuttosport, non vogliono aprire ad un nuovo prestito nemmeno con diritto di riscatto nonostante il calciatore abbia espresso la volontà di vestire la casacca rossonera nella prossima stagione. Se la trattativa non dovesse andare in porto, come riferisce SportMediaset, i rossoneri virerebbero sul terzino del Real Madrid Alvaro Odriozola.

Per Junior Firpo, il Milan sta trattando con il Barcellona ma sarebbero emerse delle divergenze sulla modalità di acquisto. I rossoneri vorrebbero un prestito con diritto di riscatto mentre i blaugrana punterebbero a cederlo a causa del prezzo pagato al Real Betis nella stagione 2019-20 di 18 milioni di euro.

Le trattative proseguono ma a passi lenti.