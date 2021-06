Il Milan prepara l’assalto a Berardi

Uno dei nomi che sta circolando nelle ultime ore per sostituire il partente Samu Catillejo è quello di Domenico Berardi. L’esterno del Sassuolo si sta mettendo in mostra in questo Europeo con delle prestazioni molto convincenti che stanno attirando l’attenzione non solo di club italiani ma anche esteri.

LEICESTER E MILAN SU DI LUI

Per il giocatore che piace tanto al Milan, nelle ultime si è fatto sotto anche il Leicester di Brendan Rodgers. La cifra richiesta dai neroverdi per il talento azzurro si aggira intorno ai 40 milioni di euro. I rossoneri potrebbero rendere meno oneroso questo investimento con l’inserimento di contropartite tecniche che facciano gola alla società emiliana.

Stefano Pioli ha già manifestato tutto il suo gradimento per l’esterno classe 1994, è lui il principale candidato per rinforzare il reparto offensivo del Diavolo.