Il Milan si muove per riscattare Brahim Diaz

Il Milan si conferma una delle società più attive sul mercato. L’obiettivo dei rossoneri è quello di riscattare Tomori e Brahim Diaz, autori di un’ottima stagione. Se per il difensore, pare manchi solo l’ufficialità, per il trequartista spagnolo sarà necessario più tempo.

Come riportato da Tuttosport, la società rossonera ha intenzione di riprendere i contatti col Real Madrid nelle prossime settimane, per discutere del cartellino di Brahim Diaz. Il Milan, sta aspettando di capire chi sarà il prossimo allenatore dei blancos, prima di tentare l’affondo decisivo.

Per la panchina del Real Madrid, in pole, ci sarebbe Carlo Ancelotti, che potrebbe agevolare la trattativa tra i due club per il fantasista spagnolo.