Il Milan su Marin del Cagliari: incontro tra i due club

Il mercato del Milan continua ad essere tra i più attivi, per cercare di allestire una squadra all’altezza della prossima Champions League. Nelle ultime ore, i rossoneri avrebbero mostrato interesse per Razvan Marin del Cagliari.

Il centrocampista romeno classe 1995, reduce da una buona stagione con i sardi, è uno dei nomi sul taccuino di Maldini e Massara. Come riporta Tuttomercatoweb, ieri c’è stato un incontro in sede con l’agente, mentre oggi la dirigenza rossonera ne ha parlato con il club rossoblù in un hotel a Milano.