Il Milan tenta lo scambio Castillejo-Gomez

Secondo quanto riportato dalla Repubblica Milan e Siviglia potrebbero imbastire uno scambio clamoroso: Castillejo al Siviglia e il Papu Gomez al Milan che farebbe dunque ritorno in Italia.

Un’operazione difficile ma non impossibile, l’attaccante spagnolo è in uscita dai rossoneri e la piazza di Siviglia è molto gradita. Stesso discorso per il Papu che non ha mai nascosto il desiderio di tornare un giorno in Italia, vestire la maglia rossonera potrebbe rappresentare un’occasione ghiotta per rendersi protagonista con un altro grande club del nostro Paese.