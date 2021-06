Il Monza si rinforza: in arrivo Brescianini in prestito dal Milan

Nonostante la beffa che non ha permesso al Monza di giocarsi la finale per salire in Serie A, l’obiettivo principale è dunque quello di rinforzarsi annientando la concorrenza. Come riportato da GianlucaDiMarzio.com l primo colpo in entrata sarà Marco Brescianini, centrocampista classe 2000 di proprietà del Milan. L’accordo come prosegue l’editoriale del giornalista è stato chiuso con la formula del prestito, nelle prossime ore sarà effettuato lo scambio dei documenti. Le visite mediche del giocatore sono previste per giovedì.