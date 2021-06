Incontro con l’agente di Brescianini: può essere la carta per arrivare a Tonali

Nel corso del pomeriggio, a Casa Milan c’è stato un incontro di mercato tra Maldini, Massara e l’agente Giuseppe Riso. Due i principali argomenti di discussione: il futuro di Mattia Caldara e quello di Marco Brescianini.

Se per il difensore ex Atalanta si è ancora alla ricerca di una sistemazione (con diversi club di Serie A interessati), discorso diverso va fatto per il giovane centrocampista che torna dal prestito alla Virtus Entella.

Il Milan è ancora alla ricerca della giusta carta per sbloccare la situazione Tonali ed ottenere uno sconto dal Brescia sul riscatto. L’idea è quella di inserire Brescianini nella trattativa, il quale è molto apprezzato dalle Rondinelle.